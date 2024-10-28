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28 октября, 11:53

В Пекине неизвестный напал с ножом на прохожих, среди пострадавших есть дети

«Синьхуа»: Пять человек пострадали в Пекине в результате нападения с ножом

В Пекине неизвестный напал с ножом на прохожих. Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайскую полицию, в результате пострадало пять человек.

«В результате ножевого нападения были ранены пять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Нападение произошло около 15:20 по местному времени в районе Хайдянь. Злоумышленника сразу же задержали на месте, его мотивы неизвестны. Пострадавших после произошедшего доставили в больницу. По данным полиции, у них лёгкие ранения.

Ранее сообщалось, что от рук неадеквата с ножом в Шанхае погибло три человека, ещё 15 пострадали. Предварительно, причиной агрессивных действий нападавшего стали его финансовые трудности.

В реанимации борются за жизнь трёх пострадавших во время резни в петербургском гипермаркете
В реанимации борются за жизнь трёх пострадавших во время резни в петербургском гипермаркете
Обложка ©

Freepik

Наталья Демьянова
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