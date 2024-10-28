В Пекине неизвестный напал с ножом на прохожих, среди пострадавших есть дети

В Пекине неизвестный напал с ножом на прохожих. Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайскую полицию, в результате пострадало пять человек.

«В результате ножевого нападения были ранены пять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Нападение произошло около 15:20 по местному времени в районе Хайдянь. Злоумышленника сразу же задержали на месте, его мотивы неизвестны. Пострадавших после произошедшего доставили в больницу. По данным полиции, у них лёгкие ранения.