В Пекине неизвестный напал с ножом на прохожих, среди пострадавших есть дети
«Синьхуа»: Пять человек пострадали в Пекине в результате нападения с ножом
В Пекине неизвестный напал с ножом на прохожих. Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайскую полицию, в результате пострадало пять человек.
«В результате ножевого нападения были ранены пять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Нападение произошло около 15:20 по местному времени в районе Хайдянь. Злоумышленника сразу же задержали на месте, его мотивы неизвестны. Пострадавших после произошедшего доставили в больницу. По данным полиции, у них лёгкие ранения.
Ранее сообщалось, что от рук неадеквата с ножом в Шанхае погибло три человека, ещё 15 пострадали. Предварительно, причиной агрессивных действий нападавшего стали его финансовые трудности.