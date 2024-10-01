Три человека погибли от рук неадеквата с ножом в Шанхае

В результате нападения с ножом в супермаркете Шанхая погибли три человека, ещё 15 получили ранения. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на данные местных властей.

В результате нападения с ножом в супермаркете Шанхая погибли три человека, ещё 15 получили ранения. Видео © X / cedar_news

Трагедия произошла 30 сентября в районе Сунцзян. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, задержав 37-летнего мужчину, который до их прибытия успел ранить 18 человек. Трое из пострадавших скончались от ранений в больнице.

По предварительным данным, причиной агрессивных действий нападавшего стали его финансовые трудности. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.