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1 октября, 03:15

Три человека погибли от рук неадеквата с ножом в Шанхае

«Синьхуа»: Трое погибли, 15 ранены после нападения мужчины в супермаркете Шанхая

Один из пострадавших при нападении. Обложка © X / cedar_news

Один из пострадавших при нападении. Обложка © X / cedar_news

В результате нападения с ножом в супермаркете Шанхая погибли три человека, ещё 15 получили ранения. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на данные местных властей.

В результате нападения с ножом в супермаркете Шанхая погибли три человека, ещё 15 получили ранения. Видео © X / cedar_news

Трагедия произошла 30 сентября в районе Сунцзян. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, задержав 37-летнего мужчину, который до их прибытия успел ранить 18 человек. Трое из пострадавших скончались от ранений в больнице.

По предварительным данным, причиной агрессивных действий нападавшего стали его финансовые трудности. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

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Ранее неизвестный с ножом ранил главного муфтия Таджикистана возле мечети в Душанбе. Как затем выяснилось, священнослужитель получил лёгкое ранение, не требующее госпитализации.

Анатолий Цейко
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