Три человека погибли от рук неадеквата с ножом в Шанхае
«Синьхуа»: Трое погибли, 15 ранены после нападения мужчины в супермаркете Шанхая
Один из пострадавших при нападении. Обложка © X / cedar_news
В результате нападения с ножом в супермаркете Шанхая погибли три человека, ещё 15 получили ранения. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на данные местных властей.
В результате нападения с ножом в супермаркете Шанхая погибли три человека, ещё 15 получили ранения. Видео © X / cedar_news
Трагедия произошла 30 сентября в районе Сунцзян. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, задержав 37-летнего мужчину, который до их прибытия успел ранить 18 человек. Трое из пострадавших скончались от ранений в больнице.
По предварительным данным, причиной агрессивных действий нападавшего стали его финансовые трудности. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.
Ранее неизвестный с ножом ранил главного муфтия Таджикистана возле мечети в Душанбе. Как затем выяснилось, священнослужитель получил лёгкое ранение, не требующее госпитализации.