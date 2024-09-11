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11 сентября, 16:28

Неизвестный с ножом ранил главного муфтия Таджикистана возле мечети в Душанбе

Главный муфтий Таджикистана Абдулкодирзода ранен после нападения неизвестного

Главный муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода. Обложка © shuroiulamo

Главный муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода. Обложка © shuroiulamo

Председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ножевое ранение возле Центральной соборной мечети Душанбе имени Абуханифа Имам Аъзам, нападавший задержан. Об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел республики.

«Сегодня в 17:20 (15:20 мск — прим. Life.ru) человек <…> после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что нападавший задержан.

Как затем выяснилось, священнослужитель получил лёгкое ранение, не требующее госпитализации.

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Мария Любицкая
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