Неизвестный с ножом ранил главного муфтия Таджикистана возле мечети в Душанбе
Главный муфтий Таджикистана Абдулкодирзода ранен после нападения неизвестного
Главный муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода. Обложка © shuroiulamo
Председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ножевое ранение возле Центральной соборной мечети Душанбе имени Абуханифа Имам Аъзам, нападавший задержан. Об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел республики.
«Сегодня в 17:20 (15:20 мск — прим. Life.ru) человек <…> после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что нападавший задержан.
Как затем выяснилось, священнослужитель получил лёгкое ранение, не требующее госпитализации.
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