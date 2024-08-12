В Турции психопат с топором устроил резню в мечети и снял всё на видео
Во дворе мечети в Турции мужчина с ножом и топором напал на людей, один погиб
Во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши в Турции неизвестный мужчина напал людей. Как пишет местная газета Cumhuriyet, он был вооружён ножом и топором.
В Турции задержали мужчину, который с топором напал на людей в мечети. Видео © Х / Elips Haber
Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, а этот момент попал на видео. Всего пострадали семь человек и ещё один погиб. Также сообщается, что неадекватный молодой человек был одет в одежу с нацистскими символиками.
По информации агенства, весь ужас психопат снимал на видео: камера была прикреплена к его одежде. Сейчас он задержан и даёт показания.
Весной текущего года Life.ru писал, что один человек ранен в результате стрельбы в торговом центре в турецкой Бурсе. Местные новостные порталы писали, что его задело рикошетом.
Х / Elips Haber