В Турции психопат с топором устроил резню в мечети и снял всё на видео

Во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши в Турции неизвестный мужчина напал людей. Как пишет местная газета Cumhuriyet, он был вооружён ножом и топором.

В Турции задержали мужчину, который с топором напал на людей в мечети. Видео © Х / Elips Haber

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, а этот момент попал на видео. Всего пострадали семь человек и ещё один погиб. Также сообщается, что неадекватный молодой человек был одет в одежу с нацистскими символиками.

По информации агенства, весь ужас психопат снимал на видео: камера была прикреплена к его одежде. Сейчас он задержан и даёт показания.