Американские моряки отхватили люлей от турецкой молодёжи и попали на видео

Члены экипажа десантного корабля USS WASP Военно-морских сил США подверглись нападению со стороны активистов движения Ассоциация турецкой молодежи (TGB) в Измире. Видео с издевательством над одним из моряков и избиением второго появились в соцсетях объединения. Инцидент подтвердило и Посольство Штатов в Анкаре.

«Американские солдаты, несущие на своих руках кровь наших солдат и тысяч палестинцев, не могут загрязнять нашу страну. Каждый раз, когда вы ступите на эти земли, мы будем приветствовать вас так, как вы того заслуживаете!» — гласит подпись к ролику.