Американские моряки отхватили люлей от турецкой молодёжи и попали на видео
Турецкие активисты напали на американских моряков с десантного корабля USS WASP
Члены экипажа десантного корабля USS WASP Военно-морских сил США подверглись нападению со стороны активистов движения Ассоциация турецкой молодежи (TGB) в Измире. Видео с издевательством над одним из моряков и избиением второго появились в соцсетях объединения. Инцидент подтвердило и Посольство Штатов в Анкаре.
«Американские солдаты, несущие на своих руках кровь наших солдат и тысяч палестинцев, не могут загрязнять нашу страну. Каждый раз, когда вы ступите на эти земли, мы будем приветствовать вас так, как вы того заслуживаете!» — гласит подпись к ролику.
Нападение на американских моряков в Измире. Видео © X / TGB
По данным диппредставительства США, сейчас военнослужащие в безопасности. Полиция задержала по обвинению в нападении на моряков 15 человек. Инициировано расследование.
Напомним, что Соединённые Штаты продолжают поддерживать Израиль в конфликте на территории сектора Газа. А недавно Госдеп и вовсе одобрил продажу ЦАХАЛ истребителей F-15, которые активно используются ВВС страны для ударов по палестинцам.
X / TGB