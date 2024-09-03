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3 сентября, 01:40

Американские моряки отхватили люлей от турецкой молодёжи и попали на видео

Турецкие активисты напали на американских моряков с десантного корабля USS WASP

Члены экипажа десантного корабля USS WASP Военно-морских сил США подверглись нападению со стороны активистов движения Ассоциация турецкой молодежи (TGB) в Измире. Видео с издевательством над одним из моряков и избиением второго появились в соцсетях объединения. Инцидент подтвердило и Посольство Штатов в Анкаре.

«Американские солдаты, несущие на своих руках кровь наших солдат и тысяч палестинцев, не могут загрязнять нашу страну. Каждый раз, когда вы ступите на эти земли, мы будем приветствовать вас так, как вы того заслуживаете!» — гласит подпись к ролику.

Нападение на американских моряков в Измире. Видео © X / TGB

По данным диппредставительства США, сейчас военнослужащие в безопасности. Полиция задержала по обвинению в нападении на моряков 15 человек. Инициировано расследование.

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Напомним, что Соединённые Штаты продолжают поддерживать Израиль в конфликте на территории сектора Газа. А недавно Госдеп и вовсе одобрил продажу ЦАХАЛ истребителей F-15, которые активно используются ВВС страны для ударов по палестинцам.

Обложка ©

X / TGB

Илья Пушкарев
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