Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 17:48

Замминистра экономики Газы погиб в результате прямого авиаудара Израиля

Замминистра экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии погиб в результате бомбардировки со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом в воскресенье, 4 августа, заявило управление по работе со СМИ палестинского анклава.

"Абдель Фаттах аз-Зарии погиб в результате прямого удара, который был нанесён вражеской авиацией. Человек был предан своему делу и посвятил жизнь служению палестинскому народу", — отметили там.

Где именно погиб чиновник, в управлении не раскрывают. Однако связанный с палестинским движением ХАМАС портал Quds пишет, что это случилось в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа. В свою очередь Al Mayadeen утверждает, что в доме аз-Зарии взорвалась бомба. По сведениям издания, помимо самого мужчины погибла и его мать.

Переговоры по Газе зашли в тупик
Переговоры по Газе зашли в тупик

Ранее сегодня стало известно, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум школам на западе Газы. В результате атаки погибло по меньшей мере 25 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Никита Осипов
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров