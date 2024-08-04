Замминистра экономики Газы погиб в результате прямого авиаудара Израиля

Замминистра экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии погиб в результате бомбардировки со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом в воскресенье, 4 августа, заявило управление по работе со СМИ палестинского анклава.

"Абдель Фаттах аз-Зарии погиб в результате прямого удара, который был нанесён вражеской авиацией. Человек был предан своему делу и посвятил жизнь служению палестинскому народу", — отметили там.

Где именно погиб чиновник, в управлении не раскрывают. Однако связанный с палестинским движением ХАМАС портал Quds пишет, что это случилось в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа. В свою очередь Al Mayadeen утверждает, что в доме аз-Зарии взорвалась бомба. По сведениям издания, помимо самого мужчины погибла и его мать.