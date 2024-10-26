В реанимации борются за жизнь трёх пострадавших во время резни в петербургском гипермаркете

Три человека, которые пострадали во время нападения мужчины на посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге, находятся в реанимации. За их состоянием следят медики, сообщает председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

В крайне тяжёлом состоянии в больницу попал мужчина с проникающим ранением живота. Его уже прооперировали, сейчас он в реанимации. Аналогичная ситуация с двумя женщинами, получившими травмы.

«Одна женщина прооперирована, переведена в отделение реанимации, состояние стабильное средней степени тяжести. Одна женщина ещё находится в реанимации с диагностическими целями, чтобы уточнить характер повреждения. Состояние тоже средней степени тяжести», – сказал Лисовец.

Ещё двух пострадавших после резни в магазине привезли в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе. Там сейчас находится женщина в тяжёлом состоянии с повреждением грудной клетки и мужчина с лёгкими травмами кисти и надключичной области.