В реанимации борются за жизнь трёх пострадавших во время резни в петербургском гипермаркете
Трое пострадавших при нападении в петербургском «Окее» всё ещё в реанимации
Три человека, которые пострадали во время нападения мужчины на посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге, находятся в реанимации. За их состоянием следят медики, сообщает председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
В крайне тяжёлом состоянии в больницу попал мужчина с проникающим ранением живота. Его уже прооперировали, сейчас он в реанимации. Аналогичная ситуация с двумя женщинами, получившими травмы.
«Одна женщина прооперирована, переведена в отделение реанимации, состояние стабильное средней степени тяжести. Одна женщина ещё находится в реанимации с диагностическими целями, чтобы уточнить характер повреждения. Состояние тоже средней степени тяжести», – сказал Лисовец.
Ещё двух пострадавших после резни в магазине привезли в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе. Там сейчас находится женщина в тяжёлом состоянии с повреждением грудной клетки и мужчина с лёгкими травмами кисти и надключичной области.
«Сейчас она (женщина, — Прим. Life.ru) в шоковой операционной… Прогноз, по всей видимости, хороший. Но параллельно мы проводим исследования, потому что могут быть какие-то повреждения», — подчеркнул директор НИИ Мануковский.
Напомним, утром 25 октября вооружённый двумя кухонными ножами неадекват ворвался в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге. Он успел ранить несколько человек, затем его скрутил один из покупателей. Личность нападавшего уже установлена: это 44-летний Юрий А., раньше мужчина занимался фехтованием. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Telegram/Росгвардия. Северо-Западный округ