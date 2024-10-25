Напавший на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге занимался фехтованием
Учинивший резню в петербургском «Окее» местный житель Юрий Артемьев занимался фехтованием на профессиональной основе. Его родной брат — мастер спорта по бою саблях. Он уверяет, что точно был бы в курсе о кровавых планах своего родственника, пишет Mash на Мойке.
В школе фехтования рассказали, что Юрий перестал заниматься этим видом боевого спорта порядка 10-15 лет назад. Его самого характеризуют, как обычного, не склонного к опасным выходкам.
Напомним, утром 25 октября невменяемый мужчина с ножом ворвался в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге и атаковал посетителей. Нападавшего скрутил один из покупателей. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. По данным Следкома, в результате инцидента ранено четыре человека.
Telegram / Mash на Мойке