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25 октября, 10:08
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Напавший на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге занимался фехтованием

Учинивший резню в петербургском «Окее» местный житель Юрий Артемьев занимался фехтованием на профессиональной основе. Его родной брат — мастер спорта по бою саблях. Он уверяет, что точно был бы в курсе о кровавых планах своего родственника, пишет Mash на Мойке.

В школе фехтования рассказали, что Юрий перестал заниматься этим видом боевого спорта порядка 10-15 лет назад. Его самого характеризуют, как обычного, не склонного к опасным выходкам.

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Напомним, утром 25 октября невменяемый мужчина с ножом ворвался в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге и атаковал посетителей. Нападавшего скрутил один из покупателей. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. По данным Следкома, в результате инцидента ранено четыре человека.

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Telegram / Mash на Мойке

Юрий Лысенко
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