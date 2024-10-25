Напавший на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге занимался фехтованием

Учинивший резню в петербургском «Окее» местный житель Юрий Артемьев занимался фехтованием на профессиональной основе. Его родной брат — мастер спорта по бою саблях. Он уверяет, что точно был бы в курсе о кровавых планах своего родственника, пишет Mash на Мойке.