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25 октября, 09:41
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Напавший на покупателей гипермаркета в Петербурге заявил, что ненавидит людей

Подозреваемый в нападении на покупателей в супермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге заявил, что ненавидит людей. Он вёл себя неадекватно, по предварительным данным, находясь под действием наркотиков, сообщил SHOT.

Обстановка возле магазина «Окей», где неадекват ударил ножом покупателей. Обложка © SHOT

Обстановка возле магазина «Окей», где неадекват ударил ножом покупателей. Обложка © SHOT

По данным телеграм-канала, пять человек пострадали, один находится в тяжёлом состоянии. Нападавшего скрутил один из покупателей магазина, полицию вызвали по тревожной кнопке.

В настоящее время магазин закрыт на вход. По данным SHOT, подозреваемого в ближайшее время повезут на допрос.

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Как уже писал Life.ru, всё произошло в гипермаркете, расположенном на улице Космонавтов в Санкт-Петербурге. Изначально сообщалось о четырёх раненых. Пострадавших выносили на носилках, — двух женщин и охранника.

Обложка ©

Telegram/Фонтанка SPB Online

Николь Вербер
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