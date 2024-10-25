Напавший на покупателей гипермаркета в Петербурге заявил, что ненавидит людей
Подозреваемый в нападении на покупателей в супермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге заявил, что ненавидит людей. Он вёл себя неадекватно, по предварительным данным, находясь под действием наркотиков, сообщил SHOT.
Обстановка возле магазина «Окей», где неадекват ударил ножом покупателей. Обложка © SHOT
По данным телеграм-канала, пять человек пострадали, один находится в тяжёлом состоянии. Нападавшего скрутил один из покупателей магазина, полицию вызвали по тревожной кнопке.
В настоящее время магазин закрыт на вход. По данным SHOT, подозреваемого в ближайшее время повезут на допрос.
Как уже писал Life.ru, всё произошло в гипермаркете, расположенном на улице Космонавтов в Санкт-Петербурге. Изначально сообщалось о четырёх раненых. Пострадавших выносили на носилках, — двух женщин и охранника.