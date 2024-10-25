Напавший на покупателей гипермаркета в Петербурге заявил, что ненавидит людей

Подозреваемый в нападении на покупателей в супермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге заявил, что ненавидит людей. Он вёл себя неадекватно, по предварительным данным, находясь под действием наркотиков, сообщил SHOT.

Обстановка возле магазина «Окей», где неадекват ударил ножом покупателей. Обложка © SHOT

По данным телеграм-канала, пять человек пострадали, один находится в тяжёлом состоянии. Нападавшего скрутил один из покупателей магазина, полицию вызвали по тревожной кнопке.

В настоящее время магазин закрыт на вход. По данным SHOT, подозреваемого в ближайшее время повезут на допрос.