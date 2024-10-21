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21 октября, 10:27

«Девушка, извините, я буду угрожать»: Вежливый повар с огромным ножом ограбил магазин в Петербурге

В Санкт-Петербурге налётчик в маске попросил прощения и ограбил магазин

В Петербурге найден самый вежливый грабитель. Мужчина забежал в продуктовый магазин с ножом, перепугав продавщицу, извинился, украл деньги и был такой. Подробности инцидента рассказали в местном МВД.

Ограбление на Гороховой улице. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Злоумышленник напал на 37-летнюю продавщицу сетевого магазина на Гороховой улице, перед этим вежливо предупредив: «Девушка, извините, буду угрожать». В итоге он похитил выручку, снова вежливо попрощался и попытался скрыться. Однако полиция быстро задержала воришку, который оказался 23-летним уроженцем Ямало-Ненецкого автономного округа. В Петербурге он работал поваром и жил в хостеле. Как позже выяснилось, после нападения сотруднице магазина понадобилась медицинская помощь.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ», говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Чебоксарах 17-летний молодой человек дерзко украл со стоянки Volkswagen Passat и продал его всего за 10 тысяч рублей. Полиция уже задержала преступника, который оказался несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Обложка ©

Telegram / Петербургская полиция

Александра Мышляева
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