«Девушка, извините, я буду угрожать»: Вежливый повар с огромным ножом ограбил магазин в Петербурге

В Петербурге найден самый вежливый грабитель. Мужчина забежал в продуктовый магазин с ножом, перепугав продавщицу, извинился, украл деньги и был такой. Подробности инцидента рассказали в местном МВД.

Ограбление на Гороховой улице. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Злоумышленник напал на 37-летнюю продавщицу сетевого магазина на Гороховой улице, перед этим вежливо предупредив: «Девушка, извините, буду угрожать». В итоге он похитил выручку, снова вежливо попрощался и попытался скрыться. Однако полиция быстро задержала воришку, который оказался 23-летним уроженцем Ямало-Ненецкого автономного округа. В Петербурге он работал поваром и жил в хостеле. Как позже выяснилось, после нападения сотруднице магазина понадобилась медицинская помощь.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении ведомства.