«Девушка, извините, я буду угрожать»: Вежливый повар с огромным ножом ограбил магазин в Петербурге
В Санкт-Петербурге налётчик в маске попросил прощения и ограбил магазин
В Петербурге найден самый вежливый грабитель. Мужчина забежал в продуктовый магазин с ножом, перепугав продавщицу, извинился, украл деньги и был такой. Подробности инцидента рассказали в местном МВД.
Ограбление на Гороховой улице. Видео © Telegram / Петербургская полиция
Злоумышленник напал на 37-летнюю продавщицу сетевого магазина на Гороховой улице, перед этим вежливо предупредив: «Девушка, извините, буду угрожать». В итоге он похитил выручку, снова вежливо попрощался и попытался скрыться. Однако полиция быстро задержала воришку, который оказался 23-летним уроженцем Ямало-Ненецкого автономного округа. В Петербурге он работал поваром и жил в хостеле. Как позже выяснилось, после нападения сотруднице магазина понадобилась медицинская помощь.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Чебоксарах 17-летний молодой человек дерзко украл со стоянки Volkswagen Passat и продал его всего за 10 тысяч рублей. Полиция уже задержала преступника, который оказался несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Telegram / Петербургская полиция