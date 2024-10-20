17-летний парень дерзко увёз чужую иномарку на эвакуаторе и продал за копейки

В Чебоксарах 17-летний молодой человек дерзко украл со стоянки Volkswagen Passat и продал его всего за 10 тысяч рублей. Полиция уже задержала несовершеннолетнего. О случившемся пишет городское МВД.

«25 сентября в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Чебоксары обратился 39-летний местный житель, у которого с парковки по проспекту Максима Горького пропал Volkswagen Passat», — уточнили в ведомстве.

Полиция изучила записи с камер уличного наблюдения. Выяснилось, что иномарку «угнали» со стоянки при помощи эвакуатора. Владелец авто рассказал, что стоимость машины достигает 150 тысяч рублей. Обнаружить Volkswagen удалось в одной из автомастерской, где её уже ремонтировали. За кражу поймали 17-летнего подозреваемого. Он признался, что продал похищенную иномарку всего за 10 тысяч рублей, желая немного подзаработать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.