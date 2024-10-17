Хакеру из России грозит пять лет тюрьмы в США за взлом криптобиржи Bitfinex

Американские прокуроры запросили для российского хакера Ильи Лихтенштейна пять лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег, связанном с кражей биткоинов на сумму $8 млрд с криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Об этом сообщает издание The Block.

Предложенное наказание ниже минимального срока, предусмотренного по предъявленным обвинениям, поскольку Лихтенштейн сотрудничал со следствием. В частности, он дал показания против оператора криптомикшера Bitcoin Fog во время судебного разбирательства в начале этого года.