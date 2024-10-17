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17 октября, 01:58

Хакеру из России грозит пять лет тюрьмы в США за взлом криптобиржи Bitfinex

The Block: США просят 5 лет тюрьмы для россиянина за кражу $8 млрд в биткоинах

Илья Лихтенштейн с супругой Хизер Морган. Обложка © X / Heather R Morgan

Илья Лихтенштейн с супругой Хизер Морган. Обложка © X / Heather R Morgan

Американские прокуроры запросили для российского хакера Ильи Лихтенштейна пять лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег, связанном с кражей биткоинов на сумму $8 млрд с криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Об этом сообщает издание The Block.

Предложенное наказание ниже минимального срока, предусмотренного по предъявленным обвинениям, поскольку Лихтенштейн сотрудничал со следствием. В частности, он дал показания против оператора криптомикшера Bitcoin Fog во время судебного разбирательства в начале этого года.

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Как ранее сообщал Life.ru, Илья Лихтенштейн, обвиняемый в краже криптовалюты на $4,5 млрд, в 2022 году остался под стражей после отказа суда США отпустить его под залог. Его супруга, американка Хизер Морган, также обвиняемая в этом деле, была освобождена с ограничениями, включая домашний арест и ношение отслеживающего браслета.

Кирилл Сосновских
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