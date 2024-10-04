Суд Москвы отправил в СИЗО организатора преступного сообщества Cryptex Иванова

Иванов будет находиться под стражей на срок один месяц 27 суток — до 30 ноября. Организатор Cryptex проходит по делам по уголовным статьям об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней), о неправомерном доступе к компьютерной информации, о неправомерном обороте средств платежей и о незаконной банковской деятельности.