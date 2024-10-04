Суд Москвы отправил в СИЗО организатора преступного сообщества Cryptex Иванова
Организатор преступного сообщества Cryptex Сергей Иванов в московском суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Суд в Москве заключил под стражу организатора преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex Сергея Иванова. Такое решение принял Замоскворецкий суд столицы.
Суд в Москве арестовал организатора преступного сообщества Cryptex Сергея Иванова. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении Иванова Сергея Сергеевича меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.
Иванов будет находиться под стражей на срок один месяц 27 суток — до 30 ноября. Организатор Cryptex проходит по делам по уголовным статьям об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней), о неправомерном доступе к компьютерной информации, о неправомерном обороте средств платежей и о незаконной банковской деятельности.
Напомним, что ранее в Москве завели уголовное дело на создателей платёжной системы UAPS и биржи Cryptex. У организаций нашли незаконный доход в размере 3,7 миллиарда рублей. У фигурантов дела обнаружили машины марки Tesla и вертолёт, а также кучу кэша. Всего задержаны 96 подозреваемых. По данным следствия, преступники незаконным обменом валюты и криптовалюты помогали хакерам и киберпреступникам. 3 октября суд отправил Иванова под домашний арест.