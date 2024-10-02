В Москве завели дело на создателей платёжной системы UAPS и биржи Cryptex

На анонимную платёжную систему UAPS и криптовалютную биржу Cryptex завели уголовное дело. У организаций нашли незаконный доход от деятельности, который составил 3,7 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)», — заявили в СК РФ.

По данным следствия, участники уголовного дела вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Клиентами сервисов были различные киберпреступники и хакеры. Так, за прошлый год в сервисы преступного сообщества поступило более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд.