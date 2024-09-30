Защита экс-мэра Сочи обжалует возбуждение уголовного дела
Защита экс-мэра Сочи Копайгородского подаст жалобу на возбуждение уголовного дела
Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Защита бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского намерена подать жалобу на возбуждение уголовного дела против него, связанного с хищением земельных участков. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Павел Зайцев.
Зайцев считает, что уголовное дело было заведено незаконно, указав на наличие фальсифицированного постановления о его возбуждении и нарушения при задержании.
«Незаконно возбужденное уголовное дело. В деле находится фальсифицированное постановление о возбуждении уголовного дела…задержание было с нарушениями», — комментирует Зайцев.
Адвокат утверждает, что доказательства, собранные в ходе расследования, являются недопустимыми, и дело подлежит прекращению из-за отсутствия состава преступления. Он также отметил, что в постановлении о возбуждении дела уже имелся номер, что, по его мнению, свидетельствует о нарушениях в процессе оформления документации.
Юрист пояснил, что номер уголовного дела должен предоставляться только после того, как постановление будет зарегистрировано в соответствующем подразделении, и указал на возможные манипуляции с документами, которые могли привести к уничтожению оригинала постановления о возбуждении дела.
Кроме того, защита заявила о нарушениях при составлении протокола задержания Копайгородского, что также будет оспариваться в рамках юридического процесса. Адвокаты настаивают на том, что все эти обстоятельства ставят под сомнение законность действий следственных органов.
Напомним, после отставки Копайгородский ушёл на СВО добровольцем. Его арестовали 25 сентября в Луганске. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).