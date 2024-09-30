Защита экс-мэра Сочи обжалует возбуждение уголовного дела

Защита бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского намерена подать жалобу на возбуждение уголовного дела против него, связанного с хищением земельных участков. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Павел Зайцев.

Зайцев считает, что уголовное дело было заведено незаконно, указав на наличие фальсифицированного постановления о его возбуждении и нарушения при задержании.

«Незаконно возбужденное уголовное дело. В деле находится фальсифицированное постановление о возбуждении уголовного дела…задержание было с нарушениями», — комментирует Зайцев.

Адвокат утверждает, что доказательства, собранные в ходе расследования, являются недопустимыми, и дело подлежит прекращению из-за отсутствия состава преступления. Он также отметил, что в постановлении о возбуждении дела уже имелся номер, что, по его мнению, свидетельствует о нарушениях в процессе оформления документации.

Юрист пояснил, что номер уголовного дела должен предоставляться только после того, как постановление будет зарегистрировано в соответствующем подразделении, и указал на возможные манипуляции с документами, которые могли привести к уничтожению оригинала постановления о возбуждении дела.