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Тёща с ресторанами и тесть с ТЦ: В какой роскоши живёт семья задержанного экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

На Кубани прошла крупная антикоррупционная операция. Задержаны экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский и его подчинённые. Похоже, что чиновники главного курорта России жили как олигархи.

25 сентября, 14:10
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Дело экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского может быть связано с продажей мест на кладбищах. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Дело экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского может быть связано с продажей мест на кладбищах. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Кто был задержан во время операции спецслужб

Сегодня ночью в Луганске задержали Алексея Копайгородского, экс-мэра Сочи. После отставки он ушёл на СВО добровольцем. Скорее всего, он оказался в прифронтовой зоне по тем же причинам, что адвокат Эльман Пашаев и муж Елены Блиновский, — из-за проблем с правоохранительными органами. Копайгородского уже доставили в Москву. Возбуждено уголовное дело. Среди других фигурантов бывший заммэра Олег Бурлёв и глава Хостинского района города Иван Савин. Также на допрос в Следственный комитет доставлена супруга Копайгородского Анастасия Гредина. У всех дома и на работе прошли обыски.

По данным телеграм-канала SHOT, экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, предварительно, подозревают в растрате, в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. Ранее по делу так называемой ритуальной ОПГ был задержан экс-советник мэра Сочи Роман Пищур. Он был арестован ещё два месяца назад и отправлен в СИЗО. По версии следствия, Пищур вместе с подельниками торговал местами на кладбище — цены варьировалась от 200 тысяч до трёх миллионов рублей. Возможно, в махинациях участвовал и бывший мэр.

Алексей Копайгородский также может быть связан с делом об отмывании 600 млн рублей вместе с бывшим замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю полковником Сергеем Симоненко, которого задержали в начале августа по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий.

В суде выяснилось, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»).

  • Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
    Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
  • Бывший заммэра Сочи Олег Бурлёв (в центре). Фото © sochi.ru
    Бывший заммэра Сочи Олег Бурлёв (в центре). Фото © sochi.ru
  • Иван Савин, глава Хостинского района Сочи. Фото © sochi.ru
    Иван Савин, глава Хостинского района Сочи. Фото © sochi.ru
  • Фото © МЧС по Краснодарскому краю
    Фото © МЧС по Краснодарскому краю

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

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Как жил бывший мэр Сочи

Алексей Копайгородский управлял Сочи совсем недолго — с сентября 2019 года по май текущего, потом подал в отставку и ушёл на СВО. Ранее он трудился в администрации Краснодарской области, причём пару лет в должности замгубернатора.

Алексей Копайгородский в куртке, похожей на Canali. Фото © sochi.ru

Алексей Копайгородский в куртке, похожей на Canali. Фото © sochi.ru

Будучи градоначальником Сочи, Копайгородский выходил на встречи с населением в ветровке и пуховике, как от Loro Piana (свыше миллиона рублей), бомбере и плаще, как у Brioni (650 тысяч), и куртке, очень похожей на Canali (191 тысяча). Намного дешевле обошлось бы строительство в центре города новой лестницы к горе Батарейка взамен старой аварийной, из-за которой сочинцы мучились лет десять.

Алексей Копайгородский — примерный семьянин, который растит пятерых детей со своей женой Анастасией Грединой. Очень богатыми выглядят его тесть и тёща. Они только вернулись из Венеции, до этого отдыхали на Бали, Новый год встречали в Куршевеле.

  • Тесть и тёща задержанного мэра Сочи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladilenatv
    Тесть и тёща задержанного мэра Сочи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladilenatv
  • Тесть и тёща в Куршевеле. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladilenatv
    Тесть и тёща в Куршевеле. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladilenatv
  • Лицо тёщи не сходит с обложек краснодарских глянцевых журналов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladilenatv
    Лицо тёщи не сходит с обложек краснодарских глянцевых журналов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladilenatv
  • Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladilenatv
    Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladilenatv

Тесть и тёща задержанного мэра Сочи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladilenatv

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Отец супруги — 61-летний Дмитрий Гредин — байкер на дорогом мотоцикле «Харли-Дэвидсон» и член мотоклуба. В девяностые занимался обеспечением работоспособности котельных в краснодарских станицах. Сейчас у него россыпь объектов в Краснодаре, в том числе парковка на улице Калинина за 63 млн рублей, торговые ряды поблизости за 79 млн рублей и пять торговых центров под единым брендом «Торговый квартал «Евроремонт», самый дорогой из которых стоит 100 млн рублей. Речь только о кадастровой стоимости, рыночная может быть в разы выше.

Мачеха супруги — 53-летняя Владилена Гредина, светская львица, — не сходит с обложек краснодарских глянцевых журналов. В соцсетях у неё куча совместных фотографий со звёздами, например с певцом Михаилом Шуфутинским и политиком Ириной Хакамадой. В прошлом она стоматолог государственной клиники. Сейчас ресторатор, ей принадлежат товарные знаки ресторана-музея «СтанЪ», сети кафе «Диканька» и бургерной «Вакула» — все заведения кормят украинскими блюдами и находятся в Краснодаре, одно из них прямо на берегу реки Кубани с разрешением пользоваться акваторией. Этим бизнесом тёща управляет через три ООО — с суммарными доходами свыше 411 млн рублей.

С квартирами у родителей жены тоже всё хорошо. На тёщу записаны апартаменты с видом на море в геленджикском клубном доме на Приморской улице, а также просторные квартиры в краснодарском ЖК бизнес-класса «Адмирал» на Кубанской набережной. Суммарная стоимость свыше ста миллионов рублей.

  • Алексей Копайгородский с супругой Анастасией Грединой на сочинском «Кинотавре». Фото © sochi.ru
    Алексей Копайгородский с супругой Анастасией Грединой на сочинском «Кинотавре». Фото © sochi.ru
  • Фото © sochi.ru
    Фото © sochi.ru

Алексей Копайгородский с супругой Анастасией Грединой на сочинском «Кинотавре». Фото © sochi.ru

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39-летняя жена экс-мэра — Анастасия Гредина — по богатству несильно отстаёт от отца и мачехи. В Сочи у неё 20 соток земли на улице Киевской (вероятно, под застройку). В Краснодаре пользуется коттеджем на улице Курской. Также с ней связывают два добротных частных дома в станице Елизаветинской и пару нежилых зданий в садовом товариществе «Криница». Всё это потянет на сумму свыше 50 млн рублей. Но самый дорогостоящий актив, который также связывают с ней, — это пентхаус на 280 квадратов и два цокольных помещения в элитном доме «Талисман» на Курортном проспекте в Сочи.

Бывший мэр Алексей Копайгородский кажется на фоне состоятельной родни бедным родственником. В собственности у него недвижимости нет, пользуется коттеджем жены, зарабатывает намного меньше её, например в 2021 году она получила доход свыше 37,5 млн рублей, а он — в 27 раз меньше, всего 1,4 млн рублей.

Автомобили — внедорожник Land Rover, кроссоверы Geely Monjaro и Hyundai Santa Fe — тоже оформлены на супругу.

  • ЖК «Талисман». Фото © vincent-realty.ru
    ЖК «Талисман». Фото © vincent-realty.ru
  • ЖК «Талисман». Фото © vincent-realty.ru
    ЖК «Талисман». Фото © vincent-realty.ru
  • ЖК «Адмирал». Фото © 2Gis
    ЖК «Адмирал». Фото © 2Gis
  • ЖК «Адмирал». Фото © 2Gis
    ЖК «Адмирал». Фото © 2Gis
  • Клубный дом в Геленджике. Фото © krasnodar.cian.ru
    Клубный дом в Геленджике. Фото © krasnodar.cian.ru
  • Клубный дом в Геленджике. Фото © krasnodar.cian.ru
    Клубный дом в Геленджике. Фото © krasnodar.cian.ru
  • Торговые центры Дмитрия Гредина. Фото © evroremont-krd.ru
    Торговые центры Дмитрия Гредина. Фото © evroremont-krd.ru
  • Рестораны Владилены Грединой. Фото © родная-кухня
    Рестораны Владилены Грединой. Фото © родная-кухня

ЖК «Талисман». Фото © vincent-realty.ru

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Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров
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