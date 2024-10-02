В Москве раскрыта сеть ОПГ, которая помогала хакерам заколачивать миллиарды на крипте

В Москве задержали 96 создателей криптовалютных сервисов, которые использовались хакерами. Оборот средств на этих площадках превысил 112 миллиардов рублей. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по столице.

Съёмка задержания создателей криптосервисов спецназом. Видео © Telegram / «Росгвардия. Москва»

«Задержаны 96 подозреваемых. По версии следствия, задержанные с помощью анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов», — сказано в публикации.