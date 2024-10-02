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2 октября, 18:39

В Москве раскрыта сеть ОПГ, которая помогала хакерам заколачивать миллиарды на крипте

В Москве задержали 96 членов ОПГ, создававшей криптосервисы для хакеров

В Москве задержали 96 создателей криптовалютных сервисов, которые использовались хакерами. Оборот средств на этих площадках превысил 112 миллиардов рублей. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по столице.

Съёмка задержания создателей криптосервисов спецназом. Видео © Telegram / «Росгвардия. Москва»

«Задержаны 96 подозреваемых. По версии следствия, задержанные с помощью анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов», — сказано в публикации.

Продолжается расследование уголовного дела. В ходе следствия были проведены 148 обысков мест жительства и осуществления незаконной деятельности членов преступной группы в 14 регионах России.

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Как писал Life.ru, в Москве завели дело на создателей платёжной системы UAPS и биржи Cryptex. У организаций нашли незаконный доход от деятельности, который составил 3,7 миллиарда рублей. СК раскрыл богатства фигурантов дела, у них обнаружили дорогущие машины марки Tesla и вертолёт, а также кучу качек наличных.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
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