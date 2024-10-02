Вертолёт, Tesla и пачки наличных: СК раскрыл богатства фигурантов дела криптобиржи Cryptex
СК: У фигурантов дела Cryptex обнаружили миллионы наличкой, Tesla и вертолёт
У фигурантов дела о махинациях через криптовалютную биржу Cryptex обнаружили миллионы наличкой. Кроме того, правоохранители нашли в гаражах машины марки Tesla и вертолёт. Богатства вскрылись в ходе обысков в жилищах подозреваемых, видео с задержанием опубликовал СК России.
Задержание фигурантов дела Cryptex. Видео © Telegram / Следственный комитет РФ
На видеозаписи видно, как ОМОН заходит в квартиры подозреваемых. В одном из домов силовики нашли множество пачек денег и счётчик для банкнот. Также на кадрах видны автомобили Tesla, Mercedes-Benz и электропикап Tesla Cybertruck, вероятно, принадлежащие фигурантам. Стоимость Cybertruck в России может достигать 45 миллионов рублей. Кроме того, в ангаре полиция нашла вертолёт.
Сегодня стало известно, что на анонимную платёжную систему UAPS и криптовалютную биржу Cryptex завели уголовное дело. У организаций нашли незаконный доход суммой на 3,7 миллиарда рублей. По данным правоохранителей, участники группировки вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Клиентами сервисов были различные киберпреступники и хакеры.