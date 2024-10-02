Вертолёт, Tesla и пачки наличных: СК раскрыл богатства фигурантов дела криптобиржи Cryptex

У фигурантов дела о махинациях через криптовалютную биржу Cryptex обнаружили миллионы наличкой. Кроме того, правоохранители нашли в гаражах машины марки Tesla и вертолёт. Богатства вскрылись в ходе обысков в жилищах подозреваемых, видео с задержанием опубликовал СК России.

Задержание фигурантов дела Cryptex. Видео © Telegram / Следственный комитет РФ

На видеозаписи видно, как ОМОН заходит в квартиры подозреваемых. В одном из домов силовики нашли множество пачек денег и счётчик для банкнот. Также на кадрах видны автомобили Tesla, Mercedes-Benz и электропикап Tesla Cybertruck, вероятно, принадлежащие фигурантам. Стоимость Cybertruck в России может достигать 45 миллионов рублей. Кроме того, в ангаре полиция нашла вертолёт.