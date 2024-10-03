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3 октября, 17:55

Суд отправил под домашний арест подозреваемого по делу криптобиржи Cryptex

Александр Терещенко. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Александр Терещенко. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд Москвы отправил под домашний арест одного из участников преступной банды, которая помогала хакерам незаконно обналичивать деньги через платёжную систему UAPS и биржу Cryptex. Об избрании меры пресечения сообщает пресс-служба Замоскворецкого районного суда столицы.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении Терещенко Александра Александровича меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 28 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определённых запретов и ограничений», — говорится в тексте.

Терещенко вменяются ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нём», ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

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Напомним, в Москве завели дело на создателей платёжной системы UAPS и биржи Cryptex. У организаций нашли незаконный доход в размере 3,7 миллиарда рублей. У фигурантов дела обнаружили машины марки Tesla и вертолёт, а также кучу кэша. Всего задержаны 96 подозреваемых. По версии следствия, преступники незаконным обменом валюты и криптовалюты помогали хакерам и киберпреступникам.

Татьяна Миссуми
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