Суд отправил под домашний арест подозреваемого по делу криптобиржи Cryptex

Суд Москвы отправил под домашний арест одного из участников преступной банды, которая помогала хакерам незаконно обналичивать деньги через платёжную систему UAPS и биржу Cryptex. Об избрании меры пресечения сообщает пресс-служба Замоскворецкого районного суда столицы.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении Терещенко Александра Александровича меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 28 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определённых запретов и ограничений», — говорится в тексте.

Терещенко вменяются ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нём», ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».