На Колыме воришки за две недели стащили со склада 800 килограммов красной икры
Сотрудники склада на Колыме похитили лососёвую икру на 6,2 млн рублей
Склад с красной икрой. Фото © Telegram / Ирина Волк
Сотрудники склада на Колыме украли 800 килограммов лососёвой икры. Видимо, они хотели заработать на деликатесе в преддверии Нового года. Однако двоих преступников раскрыли, передаёт официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Склад с красной икрой. Видео © Telegram / Ирина Волк
Злоумышленники вывезли со склада в Магаданской области икры на сумму 6,2 млн. Они в течение двух недель воровали её со склада, маскируя другими продуктами, и увозили её для перепродажи. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее в России возник рост цен на икру, стоимость подскочила на 25%. Предполагается, что ценник будет расти из-за низкого вылова рыбы в этом году. Эксперт также рассказал, как именно нужно выбирать икру к Новогоднему столу.