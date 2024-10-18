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18 октября, 08:34

На Колыме воришки за две недели стащили со склада 800 килограммов красной икры

Сотрудники склада на Колыме похитили лососёвую икру на 6,2 млн рублей

Склад с красной икрой. Фото © Telegram / Ирина Волк

Склад с красной икрой. Фото © Telegram / Ирина Волк

Сотрудники склада на Колыме украли 800 килограммов лососёвой икры. Видимо, они хотели заработать на деликатесе в преддверии Нового года. Однако двоих преступников раскрыли, передаёт официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Склад с красной икрой. Видео © Telegram / Ирина Волк

Злоумышленники вывезли со склада в Магаданской области икры на сумму 6,2 млн. Они в течение двух недель воровали её со склада, маскируя другими продуктами, и увозили её для перепродажи. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Россиянам советуют заменить подорожавшую красную икру яйцами и скумбрией
Россиянам советуют заменить подорожавшую красную икру яйцами и скумбрией

Ранее в России возник рост цен на икру, стоимость подскочила на 25%. Предполагается, что ценник будет расти из-за низкого вылова рыбы в этом году. Эксперт также рассказал, как именно нужно выбирать икру к Новогоднему столу.

Полина Никифорова
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