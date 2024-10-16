Россиянам советуют заменить подорожавшую красную икру яйцами и скумбрией

Россияне ценят красную икру за изысканный вкус. Однако польза продукта для организма сильно преувеличена, уверен доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он объяснил, чем можно заменить подорожавший в недавнее время деликатес.

По словам эксперта, люди покупают красную икру чаще ради вкуса. а не ради пользы. Потому что во втором случае продукт можно заменить на куриные яйца вместе с жирными кислотами омега-3.

«Либо яйца и две-три порции в неделю скумбрии — это адекватная замена», — уверен эксперт.

Он также напомнил, что красная икра — скоропортящийся продукт, а манипуляции с заморозкой и разморозкой негативно влияют на его вкус. В то же время икра щуки или сазана не является альтернативой, потому что не содержит омега-3 и витамина D.

«Можно сейчас пойти в магазин и купить любую икру любой рыбы, но в них не будет ни того вкуса, ни той пользы», — заключил диетолог.