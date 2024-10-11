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11 октября, 11:57

Дефицита красной икры не будет: В Рыбном союзе успокоили россиян

RG.ru: В Рыбном союзе исключили дефицит красной икры в России

Несмотря на подорожание красной икры из-за низкого улова лососевых рыб, дефицита данного продукта в нашей стране не ожидается. В Рыбном союзе поспешили успокоить россиян, переживающих, что из магазинов пропадёт их любимый деликатес.

В этом году может быть заготовлено порядка 11,5 тысячи тонн красной икры. Однако россияне ежегодно потребляют до 15 тысяч тонн продукта. Тем не менее, на рынке сохранились прошлогодние запасы, когда было произведено 25 тысяч тонн деликатеса, уточняет RG.ru.

«Производство до среднегодовых объёмов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не ожидается. Икры на рынке с избытком», — подчеркнули в Рыбном союзе.

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Ранее стало известно, что красная икра подорожала из-за минимального вылова лососей за 20 лет. В некоторых регионах России фиксируется увеличение стоимости продукта до 25%.

Обложка ©

pixabay / klimkin

Борис Эльфанд
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