Россиянин украл 46 телефонов на 5 млн, но попался при попытке сбежать из страны

В Подмосковье задержали одного из похитителей 46 телефонов. 20-летнего жителя Ивантеевки обнаружили в аэропорту Жуковский, когда он собирался покинуть страну, сообщили в МВД России.

МВД России задержало одного из похитителей смартфонов. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

«Как выяснилось, он и его сообщник являлись работниками склада. Ранним утром при погрузке товара один из них спрятал коробку с дорогостоящими смартфонами за дверью, выходящей на улицу, а подельник забрал краденое и скрылся», — рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Мужчины украли мобильники со складского помещения в городе Пушкино. Общая сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей. В результате обыска в доме подозреваемого нашли и изъяли один из похищенных телефонов. По словам мужчины, остальные 45 он продал на рынке в Москве.