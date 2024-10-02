Россиянин украл 46 телефонов на 5 млн, но попался при попытке сбежать из страны
В аэропорту задержан мужчина, укравший 46 телефонов на сумму более 5 млн рублей
В Подмосковье задержали одного из похитителей 46 телефонов. 20-летнего жителя Ивантеевки обнаружили в аэропорту Жуковский, когда он собирался покинуть страну, сообщили в МВД России.
МВД России задержало одного из похитителей смартфонов. Видео © Telegram / МВД МЕДИА
«Как выяснилось, он и его сообщник являлись работниками склада. Ранним утром при погрузке товара один из них спрятал коробку с дорогостоящими смартфонами за дверью, выходящей на улицу, а подельник забрал краденое и скрылся», — рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.
Мужчины украли мобильники со складского помещения в городе Пушкино. Общая сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей. В результате обыска в доме подозреваемого нашли и изъяли один из похищенных телефонов. По словам мужчины, остальные 45 он продал на рынке в Москве.
По факту хищения уже возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второго подельника ищут.
Ранее серьёзная кража произошла в Ярославле и Калуге. Там за неделю в зоопарках пропали три детёныша кенгуру. Полиция уже нашла предполагаемого похитителя малышей. Правоохранители составили фоторобот парня, который находился рядом с животными в дни их пропажи. Сегодня его удалось поймать, им оказался карлик.
Telegram / МВД МЕДИА