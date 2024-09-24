Культурная кража: Петербуржец под рубашкой пытался вынести из библиотеки редкую книгу афинского мыслителя
Росгвардейцы задержали петербуржца, пытавшегося украсть из РНБ редкую книгу
В Санкт-Петербурге задержали посетителя Российской национальной библиотеки (РНБ), пытавшегося украсть редкую книгу греческого мыслителя. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, под рубашкой он прятал книгу «Дионисий Ареопагит. Сочинения».
Задержание петербуржца, который пытался украсть редкую книгу. Видео © VK / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО
Инцидент произошёл днём 23 сентября в филиале РНБ на площади Островского. Внимание сотрудников библиотеки привлёк подозрительный молодой человек. По камерам видеонаблюдения они заметили, что тот отклеил с книги защитный датчик и направился к выходу. Через несколько минут его встретил наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Книга, которую пытался похитить любитель греческой литературы. Фото © Telegram / Росгвардия Петербурга
Нарушителем оказался 24-летний парень, ранее он был судим. Его увезли в участок, а похищенную книгу вернули в библиотеку.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как житель Читы обнёс ювелирный магазин и вынес оттуда украшения на два миллиона рублей, засунув лоток с ними под рубашку. Правда, дело он провернул прямо под камерами видеонаблюдения, так что в самом скором времени его задержала полиция.