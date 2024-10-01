Полиция составила фоторобот похитителя кенгуру из зоопарков Калуги и Ярославля

Сотрудники полиции нашли предполагаемого похитителя кенгуру из зоопарков в Калуге и Ярославле. Правоохранители составили фоторобот парня, которого видели везде, где позже пропадали животные, сообщает SHOT .

Напомним, что за неделю в зоопарках пропали три детёныша кенгуру. Одного малыша похитили из зоопарка в Ярославле. Неизвестные перелезли через забор и забрали Кроша. Животное появилось на свет лишь в мае текущего года. Ещё двух животных украли из парка птиц «Воробьи» в Калужской области. Неизвестные также попали на территорию, прорезали сетку вольера и забрали малышей. По всем двум случаям уже возбудили уголовные дела.