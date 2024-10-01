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1 октября, 10:46

Полиция составила фоторобот похитителя кенгуру из зоопарков Калуги и Ярославля

Сотрудники полиции нашли предполагаемого похитителя кенгуру из зоопарков в Калуге и Ярославле. Правоохранители составили фоторобот парня, которого видели везде, где позже пропадали животные, сообщает SHOT.

Фоторобот предполагаемого похитителя кенгуру из зоопарков. Фото © SHOT

Фоторобот предполагаемого похитителя кенгуру из зоопарков. Фото © SHOT

Материальный ущерб от кражи животных из Калуги — 400 тысяч рублей. Также высок риск, что похищенные кенгурята могут умереть из-за неправильного ухода.

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Напомним, что за неделю в зоопарках пропали три детёныша кенгуру. Одного малыша похитили из зоопарка в Ярославле. Неизвестные перелезли через забор и забрали Кроша. Животное появилось на свет лишь в мае текущего года. Ещё двух животных украли из парка птиц «Воробьи» в Калужской области. Неизвестные также попали на территорию, прорезали сетку вольера и забрали малышей. По всем двум случаям уже возбудили уголовные дела.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
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