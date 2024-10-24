Вынесен приговор мужчине, совершившему покушение на губернатора Мурманской области

Жителя Мурманской области Александра Быданова, который напал с ножом на губернатора региона Андрея Чибиса, приговорили к 13 годам колонии строго режима. Такое решение принял Апатитский городской суд.

«Признать виновным Александра Быданова и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — огласил приговор судья.