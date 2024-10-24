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24 октября, 10:44

Вынесен приговор мужчине, совершившему покушение на губернатора Мурманской области

Суд приговорил к 13 годам напавшего с ножом на главу Мурманской области Чибиса

Александр Быданов. Обложка © TACC / Николай Кочетков

Александр Быданов. Обложка © TACC / Николай Кочетков

Жителя Мурманской области Александра Быданова, который напал с ножом на губернатора региона Андрея Чибиса, приговорили к 13 годам колонии строго режима. Такое решение принял Апатитский городской суд.

«Признать виновным Александра Быданова и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Сам Быданов на суде признал, что при нападении хотел убить Чибиса, а не причинить вред здоровью, как он утверждал ранее. Обвинение запрашивало для обвиняемого 14 лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Присяжные признали напавшего на мурманского губернатора Чибиса виновным
Присяжные признали напавшего на мурманского губернатора Чибиса виновным

Напомним, что Быданов напал на Андрея Чибиса 4 апреля, когда чиновник проводил встречу с жителями города Апатиты. Преступник ударил губернатора ножом в живот, после чего попытался скрыться, но боец ОМОНа ранил его выстрелом в ногу. Изначально задержанный утверждал, будто к преступлению его подтолкнули голоса в голове, но потом отказался от этих заявлений.


Наталья Демьянова
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