Присяжные признали напавшего на мурманского губернатора Чибиса виновным
Андрей Чибис. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис
Присяжные признали виновным Александра Быданова, который напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщил адвокат фигуранта Александр Москаленко.
«Присяжные признали моего подзащитного виновным в покушении на убийство. Теперь вопрос только в сроке, который он может получить», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Быданов на суде извинился перед Чибисом. Он также назвал свой поступок неадекватным и сказал, что не может объяснить его причины.
Напомним, что Быданов напал на Андрея Чибиса 4 апреля, когда чиновник проводил встречу с жителями города Апатиты. Преступник ударил губернатора ножом в живот, после чего попытался скрыться, но боец ОМОНа ранил его выстрелом в ногу. Изначально задержанный утверждал, будто к преступлению его подтолкнули голоса в голове, но потом отказался от этих заявлений. Быданов может получить до 20 лет лишения свободы.