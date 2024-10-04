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4 октября, 14:50

Присяжные признали напавшего на мурманского губернатора Чибиса виновным

Андрей Чибис. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис

Андрей Чибис. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис

Присяжные признали виновным Александра Быданова, который напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщил адвокат фигуранта Александр Москаленко.

«Присяжные признали моего подзащитного виновным в покушении на убийство. Теперь вопрос только в сроке, который он может получить», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Быданов на суде извинился перед Чибисом. Он также назвал свой поступок неадекватным и сказал, что не может объяснить его причины.

Напомним, что Быданов напал на Андрея Чибиса 4 апреля, когда чиновник проводил встречу с жителями города Апатиты. Преступник ударил губернатора ножом в живот, после чего попытался скрыться, но боец ОМОНа ранил его выстрелом в ногу. Изначально задержанный утверждал, будто к преступлению его подтолкнули голоса в голове, но потом отказался от этих заявлений. Быданов может получить до 20 лет лишения свободы.

Мурманский губернатор впервые после покушения вернётся в Апатиты и встретится с жителями
Мурманский губернатор впервые после покушения вернётся в Апатиты и встретится с жителями
Наталья Демьянова
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