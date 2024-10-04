Присяжные признали напавшего на мурманского губернатора Чибиса виновным

Присяжные признали виновным Александра Быданова, который напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщил адвокат фигуранта Александр Москаленко.

«Присяжные признали моего подзащитного виновным в покушении на убийство. Теперь вопрос только в сроке, который он может получить», — приводит ТАСС его слова.