Напавший на губернатора Чибиса извинился и признал свою неадекватность

Напавший с ножом на главу Мурманской области Александр Быданов извинился перед губернатором Андреем Чибисом, назвав содеянное неадекватным поступком. Это произошло в зале суда, куда руководитель региона приехал для дачи показаний.

«Приношу вам свои искренние извинения за то, что причинил тяжкий вред вашему здоровью, а также — вашим родственникам, что заставил их переживать», — приводит слова Быданова РИА «Новости».