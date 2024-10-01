Напавший на губернатора Чибиса извинился и признал свою неадекватность
Напавший с ножом на главу Мурманской области Александр Быданов извинился перед губернатором Андреем Чибисом, назвав содеянное неадекватным поступком. Это произошло в зале суда, куда руководитель региона приехал для дачи показаний.
«Приношу вам свои искренние извинения за то, что причинил тяжкий вред вашему здоровью, а также — вашим родственникам, что заставил их переживать», — приводит слова Быданова РИА «Новости».
Подсудимый назвал свой поступок неадекватным и сказал, что не может объяснить его причины. Он добавил, что Россия — правовое государство, где проблемы нельзя решать поножовщиной.
Напомним, что Быданов напал на Андрея Чибиса 4 апреля, когда чиновник проводил встречу с жителями города Апатиты. Преступник ударил губернатора ножом в живот, после чего попытался скрыться, но боец ОМОНа ранил его выстрелом в ногу. Изначально задержанный утверждал, будто к преступлению его подтолкнули голоса в голове, но потом отказался от этих заявлений. Быданов может получить до 20 лет тюрьмы.
ТАСС / ФедералПресс / Иван Кабанов