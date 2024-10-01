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1 октября, 17:36

Напавший на губернатора Чибиса извинился и признал свою неадекватность

Напавший с ножом на главу Мурманской области Александр Быданов извинился перед губернатором Андреем Чибисом, назвав содеянное неадекватным поступком. Это произошло в зале суда, куда руководитель региона приехал для дачи показаний.

«Приношу вам свои искренние извинения за то, что причинил тяжкий вред вашему здоровью, а также вашим родственникам, что заставил их переживать»,приводит слова Быданова РИА «Новости».

Подсудимый назвал свой поступок неадекватным и сказал, что не может объяснить его причины. Он добавил, что Россия — правовое государство, где проблемы нельзя решать поножовщиной.

Мурманский губернатор впервые после покушения вернётся в Апатиты и встретится с жителями
Мурманский губернатор впервые после покушения вернётся в Апатиты и встретится с жителями

Напомним, что Быданов напал на Андрея Чибиса 4 апреля, когда чиновник проводил встречу с жителями города Апатиты. Преступник ударил губернатора ножом в живот, после чего попытался скрыться, но боец ОМОНа ранил его выстрелом в ногу. Изначально задержанный утверждал, будто к преступлению его подтолкнули голоса в голове, но потом отказался от этих заявлений. Быданов может получить до 20 лет тюрьмы.

Обложка ©

ТАСС / ФедералПресс / Иван Кабанов

Юрий Лысенко
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