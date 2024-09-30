Мурманский губернатор впервые после покушения вернётся в Апатиты и встретится с жителями
Губернатор Чибис 1 октября встретится с жителями Апатитов впервые после покушения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в апреле 2024 года получил ножевое ранение в живот в результате нападения в Апатитах. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведёт встречу с жителями Апатитов впервые после покушения на его жизнь, которое произошло в апреле. Мероприятие глава региона анонсировал в своём телеграм-канале. Встреча пройдёт 1 октября всё в том же Доме культуры, на крыльце которого произошло нападение на Чибиса.
«Приглашаю жителей Апатитов на встречу. Во вторник в 18:30», — сообщил подписчикам Чибис.
Напомним, что во время покушения 4 апреля в городе Апатиты Александр Быданов нанёс губернатору Андрею Чибису удар ножом в живот и попытался сбежать, однако ему это не удалось. Сперва задержанный утверждал, что пошёл на преступление под давлением «голосов в голове», но потом поменял показания. Напавшего закрыли в СИЗО, ему грозит до 20 лет тюрьмы.