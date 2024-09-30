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30 сентября, 12:26

Мурманский губернатор впервые после покушения вернётся в Апатиты и встретится с жителями

Губернатор Чибис 1 октября встретится с жителями Апатитов впервые после покушения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в апреле 2024 года получил ножевое ранение в живот в результате нападения в Апатитах. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в апреле 2024 года получил ножевое ранение в живот в результате нападения в Апатитах. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведёт встречу с жителями Апатитов впервые после покушения на его жизнь, которое произошло в апреле. Мероприятие глава региона анонсировал в своём телеграм-канале. Встреча пройдёт 1 октября всё в том же Доме культуры, на крыльце которого произошло нападение на Чибиса.

«Приглашаю жителей Апатитов на встречу. Во вторник в 18:30»,  сообщил подписчикам Чибис.

Напавшему на губернатора Чибиса предъявили обвинение в покушении на убийство
Напавшему на губернатора Чибиса предъявили обвинение в покушении на убийство

Напомним, что во время покушения 4 апреля в городе Апатиты Александр Быданов нанёс губернатору Андрею Чибису удар ножом в живот и попытался сбежать, однако ему это не удалось. Сперва задержанный утверждал, что пошёл на преступление под давлением «голосов в голове», но потом поменял показания. Напавшего закрыли в СИЗО, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Марина Фещенко
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