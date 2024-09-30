Мурманский губернатор впервые после покушения вернётся в Апатиты и встретится с жителями

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведёт встречу с жителями Апатитов впервые после покушения на его жизнь, которое произошло в апреле. Мероприятие глава региона анонсировал в своём телеграм-канале. Встреча пройдёт 1 октября всё в том же Доме культуры, на крыльце которого произошло нападение на Чибиса.