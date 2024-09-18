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18 сентября, 20:15

Напавшему на губернатора Чибиса предъявили обвинение в покушении на убийство

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис

Жителю Апатит Александру Быданову предъявили обвинение в покушении на убийство губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как рассказал ТАСС адвокат чиновника Александр Москаленко, судебное следствие по этому делу началось сегодня в Апатитском городском суде.

«Присяжные познакомились во вступительных речах с позицией защиты и обвинения. Прокурор поддерживает позицию следствия о том, что это покушение на убийство. Мы её не поддерживаем, считаем, что покушения на убийство не было, а было умышленное причинение вреда здоровью», — подчеркнул Москаленко.

Путин на совещании с Чибисом поинтересовался его самочувствием после нападения
Путин на совещании с Чибисом поинтересовался его самочувствием после нападения

Напомним, что 4 апреля в городе Апатиты во время встречи с жителями произошло нападение на Чибиса. Преступник Александр Быданов нанёс чиновнику удар ножом в живот и попытался сбежать, однако ему это не удалось. Сперва задержанный утверждал, что пошёл на преступление под давлением «голосов в голове», но потом поменял показания. Напавшего закрыли в СИЗО, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сам губернатор восстановился и приступил к выполнению должностных обязанностей.

Оксана Попова
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