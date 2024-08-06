Чибис сообщил Путину, что после покушения проходит реабилитацию на работе
Андрей Чибис. Обложка © Сайт Кремля
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил, что восстанавливается после покушения на работе. Так он ответил на вопрос о самочувствии.
"Реабилитация на рабочем месте. Всё нормально. Спасибо большое", — сказал Чибис.
Напомним, что 4 апреля в городе Апатиты во время встречи с жителями случилось покушение на жизнь Чибиса. Именно один из них — мужчина по имени Александр Быданов — нанёс чиновнику удар ножом в живот и попытался сбежать, однако ему это не удалось. Сперва задержанный утверждал, что пошёл на преступление под давлением "голосов в голове", но потом поменял показания. Напавшего закрыли в СИЗО, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Губернатор же поправлялся очень быстро — уже 9 апреля его перевели из реанимации в обычную палату, а ещё через три дня выписали. 18 апреля глава Мурманской области уже занимался рабочими обязанностями и созвонился с президентом России Владимиром Путиным в видеоформате.