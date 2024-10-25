Росгвардия опубликовала видео первых минут после резни в петербургском гипермаркете
Росгвардия показала видео из супермаркета Санкт-Петербурга, где пострадали люди
Росгвардия опубликовала видео первых минут после нападения неадекватного мужчины на покупателей в петербургском гипермаркете «Окей». На кадрах видно работу бригады скорой: медики вместе с росгвардейцами выносят одного из раненых.
Первые минуты после нападения неадекватного мужчины на покупателей в петербургском гипермаркете «Окей». Видео © Telegram/Росгвардия. Северо-Западный округ
Напомним, утром 25 октября вооружённый двумя кухонными ножами неадекват ворвался в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге. Он успел ранить 4 человек, затем его скрутил один из покупателей. Личность нападавшего уже установлена: это 44-летний Юрий А., раньше мужчина занимался фехтованием. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Telegram/Росгвардия. Северо-Западный округ