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25 октября, 10:30
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Росгвардия опубликовала видео первых минут после резни в петербургском гипермаркете

Росгвардия показала видео из супермаркета Санкт-Петербурга, где пострадали люди

Росгвардия опубликовала видео первых минут после нападения неадекватного мужчины на покупателей в петербургском гипермаркете «Окей». На кадрах видно работу бригады скорой: медики вместе с росгвардейцами выносят одного из раненых.

Первые минуты после нападения неадекватного мужчины на покупателей в петербургском гипермаркете «Окей». Видео © Telegram/Росгвардия. Северо-Западный округ

Устроивший резню в гипермаркете в Петербурге состоял в чатах помощи украинцам
Устроивший резню в гипермаркете в Петербурге состоял в чатах помощи украинцам

Напомним, утром 25 октября вооружённый двумя кухонными ножами неадекват ворвался в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге. Он успел ранить 4 человек, затем его скрутил один из покупателей. Личность нападавшего уже установлена: это 44-летний Юрий А., раньше мужчина занимался фехтованием. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Обложка ©

Telegram/Росгвардия. Северо-Западный округ

Александра Вишнякова
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