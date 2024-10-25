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25 октября, 10:24

Устроивший резню в гипермаркете в Петербурге состоял в чатах помощи украинцам

Напавший на посетителей гипермаркета «Окей» в Петербурге 44-летний Юрий Артемьев состоял в чатах помощи украинцам. Об этом пишет SHOT.

Напавший на людей в петербургском «Окее» Юрий Артемьев. Фото © SHOT

Напавший на людей в петербургском «Окее» Юрий Артемьев. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, подозреваемый в прошлом работал в детско-юношеской школе фехтования «Спартак». Проживает он в семи минутах ходьбы от места происшествия.

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Сегодня утром вооружённый двумя кухонными ножами неадекват ворвался в гипермаркет «Окей», расположенный на проспекте Космонавтов в Петербурге. Он атаковал холодным оружием других покупателей, но его удалось скрутить одному из посетителей. Тем не менее нападавший успел ранить четырёх человек. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Личность неадеквата уже установлена, по данным СМИ, это 44-летний Юрий А., который раньше занимался фехтованием. Известно, что он часто покупал в этом гипермаркете алкоголь, так как живёт неподалёку.

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SHOT

Юрий Лысенко
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