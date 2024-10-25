Устроивший резню в гипермаркете в Петербурге состоял в чатах помощи украинцам

Напавший на посетителей гипермаркета «Окей» в Петербурге 44-летний Юрий Артемьев состоял в чатах помощи украинцам. Об этом пишет SHOT .

Напавший на людей в петербургском «Окее» Юрий Артемьев. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, подозреваемый в прошлом работал в детско-юношеской школе фехтования «Спартак». Проживает он в семи минутах ходьбы от места происшествия.