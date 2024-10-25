Стала известна личность мужчины, устроившего резню в гипермаркете в Петербурге
Устроивший нападение Юрий А. Обложка © Telegram / Mash на Мой
Стала известна личность мужчины, напавшего с ножом на посетителей «Окея» в Петербурге — это 44-летний Юрий А. Об этом сообщает Mash на Мойке, публикуя фото с задержанным.
По сведениям телеграм-канала, он зарегистрирован по адресу поблизости от гипермаркета.
Ранее Life.ru сообщал, что в гипермаркете «Окей» на улице Космонавтов в Северной столицы мужчина с ножом напал на посетителей. Неадекват заявил, что ненавидит людей. Предварительно, он был под наркотиками.