В Москве юный театрал заигрался и случайно проткнул себя ножом на глазах бабушки

В частном театральном кружке в Зеленограде 16-летний парень перепутал бутафорский нож с настоящим и случайно проткнул себя во время репетиции. Несмотря на неглубокое ранение, он потерял достаточно много крови, однако бригада медиков оперативно оказала помощь юному театралу, передаёт сайт МК.ru.

Инцидент произошёл вечером 23 октября в одном из жилых микрорайонов на глазах бабушки пострадавшего. По пути домой пенсионерка заглянула в соседнюю квартиру, где её 16-летний внук обычно занимался в любительской театральной группе. Кружок создала уроженка ЛНР, которая перебралась в Москву пару лет назад, чтобы поступить на режиссёрский факультет.

Актёры репетировали сценку на военную тематику, в ходе которой «солдат» схватился за нож, однако вместо бутафорского клинка парень схватил обычный, кухонный, и поранил себя. Лезвие задело мягкие ткани, и хотя рана оказалась неглубокой, подросток потерял достаточно крови. Сейчас он на больничном дома.