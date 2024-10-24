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24 октября, 13:59

Нижегородский школьник впал в кому после инсульта на перемене

Ni Mash: В Нижегородской области школьник впал в кому после инсульта на перемене

В Нижегородской области девятилетний школьник впал в кому после инсульта на перемене. Как сообщает Ni Mash, инцидент произошёл в городе Павлово.

По информации телеграм-канала, мальчику стало плохо на перемене, из-за чего он вскоре потерял сознание. Прибывшие в школу медики забрали его в больницу. Предварительно, у подростка случился инсульт. Родители рассказали, что у сына врождённое заболевание и никаких претензий к учебному заведению у них нет. Каких-либо подробностей о состоянии школьника пока нет.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пятиклассница впала в кому после крика учительницы. Родители других учеников также рассказали, что это не первый случай грубого обращения педагога с детьми. Возбуждено уголовное дело.

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Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Наталья Демьянова
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