Нижегородский школьник впал в кому после инсульта на перемене
Ni Mash: В Нижегородской области школьник впал в кому после инсульта на перемене
В Нижегородской области девятилетний школьник впал в кому после инсульта на перемене. Как сообщает Ni Mash, инцидент произошёл в городе Павлово.
По информации телеграм-канала, мальчику стало плохо на перемене, из-за чего он вскоре потерял сознание. Прибывшие в школу медики забрали его в больницу. Предварительно, у подростка случился инсульт. Родители рассказали, что у сына врождённое заболевание и никаких претензий к учебному заведению у них нет. Каких-либо подробностей о состоянии школьника пока нет.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пятиклассница впала в кому после крика учительницы. Родители других учеников также рассказали, что это не первый случай грубого обращения педагога с детьми. Возбуждено уголовное дело.
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