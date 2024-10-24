Нижегородский школьник впал в кому после инсульта на перемене

В Нижегородской области девятилетний школьник впал в кому после инсульта на перемене. Как сообщает Ni Mash, инцидент произошёл в городе Павлово.

По информации телеграм-канала, мальчику стало плохо на перемене, из-за чего он вскоре потерял сознание. Прибывшие в школу медики забрали его в больницу. Предварительно, у подростка случился инсульт. Родители рассказали, что у сына врождённое заболевание и никаких претензий к учебному заведению у них нет. Каких-либо подробностей о состоянии школьника пока нет.