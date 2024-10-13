В Петербурге 10-летний мальчик сломал позвоночник в школе

В Петербурге госпитализировали 10-летнего мальчика прямо из школы. Ребёнок получил тяжёлую травму, ударившись спиной об стул. Подробности случившегося стали известны kp.ru.

Несчастный случай произошёл в школе на улице Шишкина. Мальчика увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«Школьника на скорой помощи доставили в Детскую больницу №2 святой Марии Магдалины. Врачи заподозрили у мальчика компрессионный перелом трёх позвонков», — сообщил источник издания.

В настоящий момент выясняются обстоятельства получения такой серьёзной травмы.