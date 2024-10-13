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13 октября, 10:03

В Петербурге 10-летний мальчик сломал позвоночник в школе

В Петербурге госпитализировали 10-летнего мальчика прямо из школы. Ребёнок получил тяжёлую травму, ударившись спиной об стул. Подробности случившегося стали известны kp.ru.

Несчастный случай произошёл в школе на улице Шишкина. Мальчика увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«Школьника на скорой помощи доставили в Детскую больницу №2 святой Марии Магдалины. Врачи заподозрили у мальчика компрессионный перелом трёх позвонков», — сообщил источник издания.

Московские врачи спасли 15-летнего подростка, сломавшего позвоночник из-за приступа эпилепсии
Московские врачи спасли 15-летнего подростка, сломавшего позвоночник из-за приступа эпилепсии

В настоящий момент выясняются обстоятельства получения такой серьёзной травмы.

Ранее Life.ru писал, что москвич сломал позвоночник, прыгнув бомбочкой в неположенном месте. Мужчине крупно повезло — спинной мозг оказался не задет, однако он подвергся сильному сдавливанию. Медики провели две операции и смогли сохранить двигательную активность ног и рук. Сейчас ныряльщик находится в специализированном реабилитационном центре.

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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