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17 сентября, 12:12

Москвич прыгнул бомбочкой в запрещённом месте и сломал позвоночник

Московские врачи спасли мужчину, сломавшего позвоночник после купания

Москвич решил проигнорировать табличку «купаться запрещено» и прыгнул в столичный водоём. Выходка закончилась переломом позвоночника. Специалистам скорой помощи и врачам ГКБ имени Ф.И. Иноземцева удалось сохранить пациенту возможность ходить. Об этом Life.ru сообщили в Депздраве столицы.

Врачи оперируют москвича, который сломал позвоночник после прыжка в воду. Обложка © Депздрав Москвы

Врачи оперируют москвича, который сломал позвоночник после прыжка в воду. Обложка © Депздрав Москвы

«Ещё до прибытия мы знали, что понадобится пострадавшему в первую очередь: спинальный щит и реанимационный набор. Оперативность и скорость позволили нам спасти человека», — рассказала фельдшер 16-й подстанции Скорой помощи Кира Захарова.

Мужчине крупно повезло — спинной мозг оказался не задет, однако он подвергся сильному сдавливанию. В больнице москвичу диагностировали осложненный вывих шейного позвонка и сужение позвоночного канала. Из-за травмы ныряльщик чувствовал сильную боль, могли начаться неврологические осложнения. Медики назначили экстренную операцию.

«В целом, для восстановления физиологической оси позвоночника потребовалось провести две операции с использованием микронейрохирургических техник. Их общая продолжительность составила более 7 часов», поделился подробностями врач-нейрохирург Андрей Шаров.

Сейчас мужчина находится в специализированном реабилитационном центре — руки и ноги сохранили двигательную функцию. Медики надеются, что любителей поплавать в непроверенных местах станет меньше.

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Ранее в Мещерском пруду утонула 12-летняя школьница, которую толкнула подруга. Девочка не умела плавать и не смогла выбраться на берег. Трагический случай также произошел в Самаре, где во время купания в Волге мужчину задавило маломерное судно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ikebana Art-studio

Полина Никифорова
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