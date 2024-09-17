Москвич прыгнул бомбочкой в запрещённом месте и сломал позвоночник

Москвич решил проигнорировать табличку «купаться запрещено» и прыгнул в столичный водоём. Выходка закончилась переломом позвоночника. Специалистам скорой помощи и врачам ГКБ имени Ф.И. Иноземцева удалось сохранить пациенту возможность ходить. Об этом Life.ru сообщили в Депздраве столицы.

Врачи оперируют москвича, который сломал позвоночник после прыжка в воду. Обложка © Депздрав Москвы

«Ещё до прибытия мы знали, что понадобится пострадавшему в первую очередь: спинальный щит и реанимационный набор. Оперативность и скорость позволили нам спасти человека», — рассказала фельдшер 16-й подстанции Скорой помощи Кира Захарова.

Мужчине крупно повезло — спинной мозг оказался не задет, однако он подвергся сильному сдавливанию. В больнице москвичу диагностировали осложненный вывих шейного позвонка и сужение позвоночного канала. Из-за травмы ныряльщик чувствовал сильную боль, могли начаться неврологические осложнения. Медики назначили экстренную операцию.

«В целом, для восстановления физиологической оси позвоночника потребовалось провести две операции с использованием микронейрохирургических техник. Их общая продолжительность составила более 7 часов», — поделился подробностями врач-нейрохирург Андрей Шаров.

Сейчас мужчина находится в специализированном реабилитационном центре — руки и ноги сохранили двигательную функцию. Медики надеются, что любителей поплавать в непроверенных местах станет меньше.