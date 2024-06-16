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16 июня, 10:56

Под Самарой маломерное судно насмерть задавило плавающего в Волге мужчину

Маломерное судно задавило плавающего в Волге мужчину в Новокуйбышевском районе Самарской области неподалёку от посёлка Гранный. От полученных травм он скончался по пути в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МСУТ СК России.

"По предварительным данным, вечером 15 июня 2024 года неустановленное лицо, управляя маломерным судном, в 10 метрах от берега протоки Старая Волга в Новокуйбышевском районе Самарской области совершило наезд на местного жителя 1989 года рождения", — рассказали в ведомстве.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту случившегося. Водителя, управлявшего судном, разыскивают.

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Ранее Life.ru сообщал, что 12-летняя девочка утонула в Мещерском пруду в Москве. Как уточнили в прокуратуре, она вместе с подругой пошла купаться в пруду в районе Солнцево и в какой-то момент ушла под воду. Сама выплыть несовершеннолетняя не могла, её подружка побежала за помощью ко взрослым, но было уже поздно.

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Telegram / Центральное МСУТ СКР

Александра Мышляева
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