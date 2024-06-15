12-летняя девочка утонула в Мещерском пруду в Москве

Утонувшую 12-летнюю девочку вытащили из воды в Мещерском пруду в Москве. По данным 360.ru, всё произошло сегодня около четырёх часов дня.

Девочку попытались реанимировать, но, как сообщает столичная прокуратура, это не помогло — малышка скончалась. Как уточнили в ведомстве, она вместе с подругой пошла купаться в пруду в районе Солнцево и в какой-то момент ушла под воду. Самостоятельно выплыть школьница уже не могла, и её приятельница обратилась за помощью.

"Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — говорится в телеграм-канале прокуратуры.