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15 июня, 15:56

12-летняя девочка утонула в Мещерском пруду в Москве

Пруд, в котором утонула девочка. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Пруд, в котором утонула девочка. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Утонувшую 12-летнюю девочку вытащили из воды в Мещерском пруду в Москве. По данным 360.ru, всё произошло сегодня около четырёх часов дня.

Девочку попытались реанимировать, но, как сообщает столичная прокуратура, это не помогло — малышка скончалась. Как уточнили в ведомстве, она вместе с подругой пошла купаться в пруду в районе Солнцево и в какой-то момент ушла под воду. Самостоятельно выплыть школьница уже не могла, и её приятельница обратилась за помощью.

"Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — говорится в телеграм-канале прокуратуры.

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Ранее два мальчика и один мужчина утонули в Курганской области. В Петуховском районе семилетний ребёнок находился в лодке вместе со своим родственником. А в Лебяжьевском районе погиб 14-летний мальчик, который утонул во время купания в озере без присмотра взрослых.

Николь Вербер
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