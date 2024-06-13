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13 июня, 11:24

Два мальчика и один мужчина утонули в Курганской области

В двух округах Курганской области утонули три человека. Следователи организовали проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Трагические случаи за последнее время произошли на территории двух районов Курганской области. Так, в Петуховском районе семилетний ребёнок находился в лодке вместе со своим родственником. При выпадении из лодки мужчина и мальчик утонули", — говорится в сообщении.

Второй трагический инцидент произошёл в Лебяжьевском районе. Там погиб 14-летний мальчик, который утонул во время купания в озере без присмотра взрослых. В региональном следкоме напомнили о мерах предосторожности и ответственности взрослых за безопасность детей у воды. Родителей призывают не оставлять детей без присмотра и не давать негативного примера для подражания, купаясь в запрещённых местах.

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А ранее Life.ru писал, что на Урале нашли тело ребёнка, который утонул в реке. Известно, что мальчик прыгнул в воду, пытаясь достать мяч, но его затянуло на глубину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artic_photo

Дарья Нарыкова
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