Два мальчика и один мужчина утонули в Курганской области
В двух округах Курганской области утонули три человека. Следователи организовали проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"Трагические случаи за последнее время произошли на территории двух районов Курганской области. Так, в Петуховском районе семилетний ребёнок находился в лодке вместе со своим родственником. При выпадении из лодки мужчина и мальчик утонули", — говорится в сообщении.
Второй трагический инцидент произошёл в Лебяжьевском районе. Там погиб 14-летний мальчик, который утонул во время купания в озере без присмотра взрослых. В региональном следкоме напомнили о мерах предосторожности и ответственности взрослых за безопасность детей у воды. Родителей призывают не оставлять детей без присмотра и не давать негативного примера для подражания, купаясь в запрещённых местах.
А ранее Life.ru писал, что на Урале нашли тело ребёнка, который утонул в реке. Известно, что мальчик прыгнул в воду, пытаясь достать мяч, но его затянуло на глубину.
Shutterstock / FOTODOM / Artic_photo