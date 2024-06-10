На Урале ребёнка затянуло на дно реки, куда он полез за мячом

В городе Камышлове Свердловской области 3 июня нашли тело утонувшего в реке мальчика, которого затянуло в воду после того, как он прыгнул туда за мячом. Незадолго до несчастного случая не стало отца мальчика, он погиб на СВО. О подробностях происшествия рассказала мама погибшего ребёнка.

"У нас там камни, и образуется воронка. Если затянет, ты ушёл на три с половиной метра. Я почувствовала, что что-то случилось. Начала ему звонить — он трубку не берёт. Потом взял мужчина, который пытался его спасти, достать. Он сказал: "Я не знаю, как вам сказать, но ваш ребёнок, наверное, утонул", — приводит слова матери мальчика портал E1.ru.

Женщина рассказала, что её сын прыгнул в воду, чтобы достать упавший туда мяч, после чего мальчика потянуло ко дну. Ребёнок был не в состоянии преодолеть скорость течения реки, поскольку он даже не умел плавать.

Мать ребёнка добавила, что недавно его отец погиб в зоне спецоперации. Они с сыном были очень близки, отец даже собирался забрать его у бывшей супруги по возвращении с передовой. Местные говорят, что теперь он забрал его навсегда.