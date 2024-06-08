В Великом Новгороде найдены тела всех утонувших студентов из Индии

Три дня в Великом Новгороде в реке Волхов искали тела утонувших студентов из Индии. Поискам мешало сильное течение, которое, вероятно, и стало причиной гибели учеников факультета "Лечебное дело" Новгородского университета имени Ярослава Мудрого, сообщает SHOT.

Тело человека выловили из пруда в Москве. Оно могло пролежать в воде два года

Тело человека выловили из пруда в Москве. Оно могло пролежать в воде два года

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде утонули четыре студента из Индии. Они захотели спастись от жары в реке Волхове, но попали в сильное течение. Выбраться на берег смогла только одна девушка. Чуть позже нашли тело одного из утонувших студентов.