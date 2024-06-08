В Великом Новгороде найдены тела всех утонувших студентов из Индии
Три дня в Великом Новгороде в реке Волхов искали тела утонувших студентов из Индии. Поискам мешало сильное течение, которое, вероятно, и стало причиной гибели учеников факультета "Лечебное дело" Новгородского университета имени Ярослава Мудрого, сообщает SHOT.
Накануне утром удалось обнаружить тело Малика Гуламгоуса Моххамада Якуба, в 22:00 спасатели достали из воды труп Джии Пинджари, а сегодня утром — Джишана Пинджари. Поисково-спасательная операция завершена.
Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде утонули четыре студента из Индии. Они захотели спастись от жары в реке Волхове, но попали в сильное течение. Выбраться на берег смогла только одна девушка. Чуть позже нашли тело одного из утонувших студентов.
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