Стали известны личности индийских студентов, утонувших в Великом Новгороде
SHOT: В Великом Новгороде нашли тело одного из утонувших студентов из Индии
В Великом Новгороде нашли тело одного из утонувших студентов из Индии. Об этом сообщил SHOT. Сейчас эксперты устанавливают личность погибшего.
Вещи, оставленные на берегу студентами перед трагедией. Фото © SHOT
Все иностранцы учились в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого на факультете "лечебное дело". Из пяти человек выжила только 19-летняя Ниша Сонавану. Её госпитализировали. Утонули одна девушка и трое парней:
- Джишан Пинджари, 19 лет
- Джиа Пинджари, 19 лет
- Харшал Десале, 19 лет
- Малик Гуламгоус Моххамад Якуб, 20 лет.
Погибший Джишан Пинджари. Обложка © SHOT
Прокуратура устанавливает все детали произошедшего.
Напомним, четыре человека погибли во время купания в реке Волхов. Компания ребят решила поплавать жарким днём, не обратив внимания на сильное течение. Прохожие пытались спасти студентов, однако выбралась только одна девушка, остальные ушли под воду.