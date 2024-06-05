Стали известны личности индийских студентов, утонувших в Великом Новгороде

В Великом Новгороде нашли тело одного из утонувших студентов из Индии. Об этом сообщил SHOT. Сейчас эксперты устанавливают личность погибшего.

Вещи, оставленные на берегу студентами перед трагедией. Фото © SHOT

Все иностранцы учились в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого на факультете "лечебное дело". Из пяти человек выжила только 19-летняя Ниша Сонавану. Её госпитализировали. Утонули одна девушка и трое парней:

Джишан Пинджари, 19 лет Джиа Пинджари, 19 лет Харшал Десале, 19 лет Малик Гуламгоус Моххамад Якуб, 20 лет.

Погибший Джишан Пинджари. Обложка © SHOT

Прокуратура устанавливает все детали произошедшего.