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5 июня, 09:45

Стали известны личности индийских студентов, утонувших в Великом Новгороде

SHOT: В Великом Новгороде нашли тело одного из утонувших студентов из Индии

В Великом Новгороде нашли тело одного из утонувших студентов из Индии. Об этом сообщил SHOT. Сейчас эксперты устанавливают личность погибшего.

Вещи, оставленные на берегу студентами перед трагедией. Фото © SHOT

Вещи, оставленные на берегу студентами перед трагедией. Фото © SHOT

Все иностранцы учились в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого на факультете "лечебное дело". Из пяти человек выжила только 19-летняя Ниша Сонавану. Её госпитализировали. Утонули одна девушка и трое парней:

  1. Джишан Пинджари, 19 лет
  2. Джиа Пинджари, 19 лет
  3. Харшал Десале, 19 лет
  4. Малик Гуламгоус Моххамад Якуб, 20 лет.
Погибший Джишан Пинджари. Обложка © SHOT

Погибший Джишан Пинджари. Обложка © SHOT

Прокуратура устанавливает все детали произошедшего.

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Напомним, четыре человека погибли во время купания в реке Волхов. Компания ребят решила поплавать жарким днём, не обратив внимания на сильное течение. Прохожие пытались спасти студентов, однако выбралась только одна девушка, остальные ушли под воду.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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