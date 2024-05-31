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31 мая, 07:40

Рэпер из Якутии IAN HOPELESS утонул в Подмосковье, спасая девушку

Рэпер из Якутии IAN HOPELESS утонул в Подмосковье. Фото © Vk.com / IAN HOPELESS

Рэпер из Якутии IAN HOPELESS утонул в Подмосковье. Фото © Vk.com / IAN HOPELESS

Рэпер из Якутии IAN HOPELESS (Айаан Никифоров) утонул в Подмосковье. По данным SHOT, в жару он и его подруга поехали искупаться в Клязьме, но девушка начала тонуть, а музыкант бросился её спасать.

Артист лейбла COLD JUG отдыхал на берегу в районе подмосковных Химок вместе со своей знакомой Софией. Они загорали и купались. Внезапно девушка начала тонуть, и Айаан бросился её вытаскивать. Девушка в итоге спаслась, а IAN HOPELESS — нет. Как рассказала SHOT мама музыканта, у рэпера в воде судорогой свело ногу, он не смог самостоятельно выбраться из воды, а помочь больше было некому.

По словам мамы, Айаан в тот день был трезв, они с девушкой ничего не пили и не употребляли. Сейчас родственники пытаются перевезти тело музыканта в родную Якутию.

25-летний IAN HOPELESS был известен в хип-хоп-тусовке. Он активно писал музыку и планировал выпустить новый альбом.

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Выпускник из Анапы трагически погиб в море после последнего звонка, тело унесло волной

А ранее Life.ru рассказывал, что в Дагестане мужчина погиб во время прогулки на катере по Сулакскому каньону. Он пытался спасти тонущую девушку, которая выпала за борт судна.

Александра Вишнякова
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