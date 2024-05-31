Рэпер из Якутии IAN HOPELESS утонул в Подмосковье, спасая девушку

Рэпер из Якутии IAN HOPELESS (Айаан Никифоров) утонул в Подмосковье. По данным SHOT, в жару он и его подруга поехали искупаться в Клязьме, но девушка начала тонуть, а музыкант бросился её спасать.

Артист лейбла COLD JUG отдыхал на берегу в районе подмосковных Химок вместе со своей знакомой Софией. Они загорали и купались. Внезапно девушка начала тонуть, и Айаан бросился её вытаскивать. Девушка в итоге спаслась, а IAN HOPELESS — нет. Как рассказала SHOT мама музыканта, у рэпера в воде судорогой свело ногу, он не смог самостоятельно выбраться из воды, а помочь больше было некому.

По словам мамы, Айаан в тот день был трезв, они с девушкой ничего не пили и не употребляли. Сейчас родственники пытаются перевезти тело музыканта в родную Якутию.