Четверо иностранных студентов утонули под стенами Новгородского кремля

Четыре человека утонули в реке Волхов, решившись искупаться у самых стен Новгородского кремля. По данным SHOT, погибшими оказались студенты из Индии возрастом от 18 до 20 лет.

Трагедия произошла 4 июня рядом с пешеходным мостом. Компания из трёх парней и двух девушек забралась в реку, не придав значения сильному течению. Как только ребят начало сность, им на помощь бросились прохожие. Однако большая часть купальщиков к этому моменту уже ушли под воду. Выбраться на берег удалось лишь одному юноше.

Очевидцы пытаются спасти подростков. Видео © Telegram / SHOT

"Будет дана оценка деятельности администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания. Ситуация находится на контроле прокурора области", — прокомментировали ситуацию в региональной прокуратуре.