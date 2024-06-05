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4 июня, 22:27

Четверо иностранных студентов утонули под стенами Новгородского кремля

Два парня и две девушки утонули в центре Великого Новгорода, решив искупаться

Четыре человека утонули в реке Волхов, решившись искупаться у самых стен Новгородского кремля. По данным SHOT, погибшими оказались студенты из Индии возрастом от 18 до 20 лет.

Трагедия произошла 4 июня рядом с пешеходным мостом. Компания из трёх парней и двух девушек забралась в реку, не придав значения сильному течению. Как только ребят начало сность, им на помощь бросились прохожие. Однако большая часть купальщиков к этому моменту уже ушли под воду. Выбраться на берег удалось лишь одному юноше.

Очевидцы пытаются спасти подростков. Видео © Telegram / SHOT

"Будет дана оценка деятельности администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания. Ситуация находится на контроле прокурора области", — прокомментировали ситуацию в региональной прокуратуре.

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Ранее стало известно о гибели якутского рэпера Айаана Никифорова, более известного под псевдонимом IAN HOPELESS. Артист бросился на помощь своей утопающей девушке в районе подмосковных Химок и сумел спасти её лишь ценой собственной жизни.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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