Тело человека выловили из пруда в Москве. Оно могло пролежать в воде два года

В Москве неподалёку от торгового центра "Саларис" выловили из пруда тело человека. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

В Новой Москве из пруда выловили тело человека. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, предварительно, тело пролежало в воде два года. Страшную находку сделали при разборке пирса в пруду неподалёку от Передельцевской улицы. На месте работают экстренные службы.

Личность погибшего и обстоятельства инцидента выясняются.