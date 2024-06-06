Тело человека выловили из пруда в Москве. Оно могло пролежать в воде два года
SHOT: В Новой Москве из пруда выловили тело человека
В Москве неподалёку от торгового центра "Саларис" выловили из пруда тело человека. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
В Новой Москве из пруда выловили тело человека. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, предварительно, тело пролежало в воде два года. Страшную находку сделали при разборке пирса в пруду неподалёку от Передельцевской улицы. На месте работают экстренные службы.
Личность погибшего и обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее Life.ru писал, что в Великом Новгороде четыре индийских студента погибли во время купания в реке Волхов. Компания ребят решила поплавать жарким днём, не обратив внимания на сильное течение. Прохожие пытались спасти их, однако выбралась только одна девушка, остальные ушли под воду.
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