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6 июня, 13:51

Тело человека выловили из пруда в Москве. Оно могло пролежать в воде два года

SHOT: В Новой Москве из пруда выловили тело человека

В Москве неподалёку от торгового центра "Саларис" выловили из пруда тело человека. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

В Новой Москве из пруда выловили тело человека. Фото © Telegram / SHOT

В Новой Москве из пруда выловили тело человека. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, предварительно, тело пролежало в воде два года. Страшную находку сделали при разборке пирса в пруду неподалёку от Передельцевской улицы. На месте работают экстренные службы.

Личность погибшего и обстоятельства инцидента выясняются.

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Ранее Life.ru писал, что в Великом Новгороде четыре индийских студента погибли во время купания в реке Волхов. Компания ребят решила поплавать жарким днём, не обратив внимания на сильное течение. Прохожие пытались спасти их, однако выбралась только одна девушка, остальные ушли под воду.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Никита Никонов
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