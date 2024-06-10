Почти 180 человек погибли на российских водоёмах с начала лета

Около 180 человек погибли на водоёмах в России с начала лета. Об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам Управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин.

"По оперативным данным, с начала летнего сезона на водных объектах РФ произошло 200 происшествий, в которых, к сожалению, погибли 178 человек и было спасено 42 человека. Всего с начала года произошло более одной тысячи происшествий, в которых погибли 792 человека, спасён 761 человек", — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Печенин добавил, что 57 зарегистрированных инцидентов приходились на маломерные суда. Всего в "водных ДТП" погибло 43 человека.

Чтобы обезопасить себя, россиянам рекомендовали купаться только в разрешённых местах, избегать отдыха на воде в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра, а также держаться подальше от мест активного судоходства. Следует также избегать контакта с проходящими судами, даже очень маленькими.