Девочку, утонувшую в Мещерском пруду, в воду толкнула её же подруга

Девочки играли недалеко от берега, где вода была им по грудь. Они брызгались водой и толкались, но в какой-то момент в процессе водных забав одна из них потеряла равновесие от очередного толчка и упала в воду, где захлебнулась и пошла ко дну. Её подруга тут же отправилась искать помощь, но от шока не могла внятно рассказать спасателям, что случилось. В итоге утонувшая девочка пролежала под водой около 10 минут. Врачи в течение получаса старались откачать несчастную, но ничего не помогло, девочка скончалась.