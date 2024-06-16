Девочку, утонувшую в Мещерском пруду, в воду толкнула её же подруга
MK.ru: Утонувшая в Мещерском пруду школьница не умела плавать
Пруд, в котором утонула школьница. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Утонувшую в Мещерском пруду в Москве 12-летнюю школьницу в воду толкнула её же подруга. Как сообщает сайт MK.ru, девочка, оказывается, не умела плавать.
Девочки играли недалеко от берега, где вода была им по грудь. Они брызгались водой и толкались, но в какой-то момент в процессе водных забав одна из них потеряла равновесие от очередного толчка и упала в воду, где захлебнулась и пошла ко дну. Её подруга тут же отправилась искать помощь, но от шока не могла внятно рассказать спасателям, что случилось. В итоге утонувшая девочка пролежала под водой около 10 минут. Врачи в течение получаса старались откачать несчастную, но ничего не помогло, девочка скончалась.
Родители погибшей развелись, а сама она жила вместе с бабушкой и двумя старшими сёстрами в жилом комплексе, который находится рядом с Мещерским прудом, где они с подругой до несчастного случая уже бывали.
Напомним, о происшествии стало известно накануне. Самостоятельно выплыть из воды школьница не смогла. Девочку попытались реанимировать, но, как сообщала столичная прокуратура, это не помогло — малышка скончалась.