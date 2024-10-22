Школьники хотели поджарить картошку фри и чуть не спалили квартиру

Подростки устроили пожар в квартире, пытаясь приготовить замороженную картошку фри в кипящем масле. 13-летний мальчик и его друзья высыпали полуфабрикат в раскалённую кастрюлю, и плита мгновенно воспламенилась. Инцидент произошёл в Удмуртии, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Момент возгорания масла в квартире в Удмуртии. Видео © Telegram / МЧС России

«Пожар на 30 квадратах потушили 11 сотрудников с помощью пяти единиц техники МЧС России. Никто не пострадал. Также из многоквартирного дома эвакуировали десять человек, из них четверо детей», — отчитались в ведомстве.

На кадрах с последствиями пожара видно, что пламя уничтожило натяжной потолок, повредило часть обоев и деревянную дверь, а также некоторую мебель. При этом сам кухонный гарнитур и обеденный стол благодаря оперативному прибытию спасателей почти не пострадали.

Последствия пожара в квартире в Удмуртии. Фото © Telegram / МЧС России