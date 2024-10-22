Школьники хотели поджарить картошку фри и чуть не спалили квартиру
В Удмуртии подростки устроили пожар при попытке приготовить картошку фри
Подростки устроили пожар в квартире, пытаясь приготовить замороженную картошку фри в кипящем масле. 13-летний мальчик и его друзья высыпали полуфабрикат в раскалённую кастрюлю, и плита мгновенно воспламенилась. Инцидент произошёл в Удмуртии, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Момент возгорания масла в квартире в Удмуртии. Видео © Telegram / МЧС России
«Пожар на 30 квадратах потушили 11 сотрудников с помощью пяти единиц техники МЧС России. Никто не пострадал. Также из многоквартирного дома эвакуировали десять человек, из них четверо детей», — отчитались в ведомстве.
На кадрах с последствиями пожара видно, что пламя уничтожило натяжной потолок, повредило часть обоев и деревянную дверь, а также некоторую мебель. При этом сам кухонный гарнитур и обеденный стол благодаря оперативному прибытию спасателей почти не пострадали.
Последствия пожара в квартире в Удмуртии. Фото © Telegram / МЧС России
Аналогичный случай на днях произошёл в Курске. Там трое детей решили поиграть в «полярников» и забрались под одеяло с включенным феном. Заискривший электроприбор едва не сжёг всю квартиру.
Telegram / МЧС России