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21 октября, 21:22

Школьники хотели поджарить картошку фри и чуть не спалили квартиру

В Удмуртии подростки устроили пожар при попытке приготовить картошку фри

Подростки устроили пожар в квартире, пытаясь приготовить замороженную картошку фри в кипящем масле. 13-летний мальчик и его друзья высыпали полуфабрикат в раскалённую кастрюлю, и плита мгновенно воспламенилась. Инцидент произошёл в Удмуртии, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Момент возгорания масла в квартире в Удмуртии. Видео © Telegram / МЧС России

«Пожар на 30 квадратах потушили 11 сотрудников с помощью пяти единиц техники МЧС России. Никто не пострадал. Также из многоквартирного дома эвакуировали десять человек, из них четверо детей», — отчитались в ведомстве.

На кадрах с последствиями пожара видно, что пламя уничтожило натяжной потолок, повредило часть обоев и деревянную дверь, а также некоторую мебель. При этом сам кухонный гарнитур и обеденный стол благодаря оперативному прибытию спасателей почти не пострадали.

Последствия пожара в квартире в Удмуртии. Фото © Telegram / МЧС России

Последствия пожара в квартире в Удмуртии. Фото © Telegram / МЧС России

Трое детей погибли на пожаре в многоквартирном доме в пермском посёлке Уральский
Трое детей погибли на пожаре в многоквартирном доме в пермском посёлке Уральский

Аналогичный случай на днях произошёл в Курске. Там трое детей решили поиграть в «полярников» и забрались под одеяло с включенным феном. Заискривший электроприбор едва не сжёг всю квартиру.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Илья Пушкарев
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